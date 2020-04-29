Хэй: Сейчас очень много поясов, но важно то, кто номер один

Промоутер – отказ бойца от боя

#Вайт, #Хэй

Источник – boxingscene.com.

Диллиан Уайт, который является официальным претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе, может отказаться от титульного боя в пользу противостояние Фьюри-Джошуа за приличные отступные.

Об этом заявил промоутер Дэвид Хэй.

“Дело не в деньгах. Куда он их потратит, сидя дома? Не уверен, что Уайт, будучи официальным претендентом, возьмет деньги, чтобы дать провести бой за объединение поясов. Но унификация заменяет защиту от претендента. Они могут дать ему супер-пупер пояс WBC. У него сейчас серебряный? Ему могут дать ему золотой или платиновый. Дело в том, что сейчас очень много поясов. Но важно только, кто номер один в боксе”, – сказал Хэй.