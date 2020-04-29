Портер: Дэвис создаст проблемы Ломаченко

Портер очень жду бой Ломаченко – Дэвис
#Портер, #Ломаченко, #Дэвис
Источник – FightHype.com.
Джервонта Дэвис является одним из лучших боксеров в мире и представляет угрозу для абсолютно любого соперника.
Об этом заявил бывший чемпион мира Шон Портер.
“Мое мнение, что сейчас Дэвис – один из лучших бойцов в мире. Если у него нет проблем с лишним весом, то он представляет угрозу для абсолютно любого боксера. Поэтому я уверен, что Ломаченко он тоже создаст проблем.
Так, Лома давно находится в Топе. Он обладает невероятным опытом, а его интеллект на совершенно другом уровне, если сравнивать с другими представителями легкого веса. Но если существует хоть кто-то, кто способен стать вызовом для Ломаченко – это Танк Дэвис”, – заявил Портер.
Ранее, Портер отмечал, что Ломаченко победит Лопеса.
Напомним, Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.