Портер: Дэвис создаст проблемы Ломаченко

Портер очень жду бой Ломаченко – Дэвис

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Источник – FightHype.com.

Джервонта Дэвис является одним из лучших боксеров в мире и представляет угрозу для абсолютно любого соперника.

Об этом заявил бывший чемпион мира Шон Портер.

“Мое мнение, что сейчас Дэвис – один из лучших бойцов в мире. Если у него нет проблем с лишним весом, то он представляет угрозу для абсолютно любого боксера. Поэтому я уверен, что Ломаченко он тоже создаст проблем.

Так, Лома давно находится в Топе. Он обладает невероятным опытом, а его интеллект на совершенно другом уровне, если сравнивать с другими представителями легкого веса. Но если существует хоть кто-то, кто способен стать вызовом для Ломаченко – это Танк Дэвис”, – заявил Портер.