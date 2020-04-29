Спенс: Я бы победил Мейвезера на пике его формы

Эррол на пике формы избил бы непобедимого Флойда

#Спенс, #Мейвезер

Источник – fightnews.info.

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эррол Спенс-младший (26-0-1, 21 КО) мог бы победить обладателя чемпионских титулов в 4-х дивизионах непобежденного Флойда Мейвезера.

Об этом заявил сам Спенс.

“Я думаю, что побил бы Флойда, будучи на пике и максимально сфокусированным. Флойд очень крепкий ментально. У него железные нервы. Мне бы чаще пришлось использовать свой джеб. Много бойцов, как допустим Оскар Де Ла Хойя, им следовало больше бить джеб. Я бы использовал мой джеб выбрасывал комбинации, сначала обрабатывал корпус, а уже потом бил в голову. Потому что большинство парней, они сначала уделяют внимание голове и только потом работают по корпусу. Но когда ты все время охотишься за головой, тебе сложнее в нее попасть. Так что я бы бил в корпус, после чего переключился на голову, и потом попробовал бы его сломать физически, потому что я знаю, что его невозможно надломить ментально. Он просто один из этих жестких бойцов, прямо как Шон Портер. Вам не сломать его психологически. Вы можете сломать его тело, но его дух всегда будет непоколебим. Так что я бы просто попытался превзойти его физически”, – отметил Спенс.

Напомним, Боб Арум заявил, что поединок Джошуа и Фьюри не состоится.