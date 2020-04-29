Владимир Кличко: финал эпохи

Источник – Чемпион.

Три года назад Владимир Кличко провел свой заключительный бой на профессиональном ринге. Поединок украинца с британцем Энтони Джошуа в Лондоне стал яркой квинтэссенцией легендарной карьеры. Бешеный ажиотаж (цена билетов в первый ряд у ринга составила 60 000 фунтов при номинале в 2 000), переполненный 90-тысячный Уэмбли, прямая трансляция боя в 150 (!) странах мира.

В ринге было не все так однозначно: в 6 раунде украинец отправил британца в тяжелый нокдаун. Казалось, Энтони поплыл, и после следующего точного попадания украинца исход боя будет решен. Но Джошуа восстановился, и в итоге по окончанию боя судья в ринге поднял руку сопернику Кличко.

Разговор двух джентльменов при помощи жестов на Уэмбли принес рекордные сборы. На Туманном Альбионе увидеть телетрансляцию мегафайту можно было только в формате pay-per-view, заплатив за удовольствие 19,95 фунтов стерлингов. Полтора миллиона британцев эта стоимость не смутила. То есть, только продажа телеправ на территории Великобритании принесла около 30 миллионов фунтов. Или миллиард гривен! А еще были платежеспособные американский и немецкий телерынках.

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Учитывая драматизм, который сопровождал … мегафайт, внимание публики к матчу-реваншу была сумасшедшей. Предварительно его собирались провести в Лас-Вегасе 11 ноября 2017 года. Команда Джошуа даже ездила инспектировать местные арены и со своей стороны торопила Владимира с ответом. Но летом украинец принял решение завершить свою активную боксерскую карьеру. Это решение напомнило историю с матчем-реваншем Леннокс Льюис – Виталий Кличко.

21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе Виталий выдал потрясающий бой против Леннокса, вел в судейских записках, но был снят с боя доктором из-за глубокого рассечения брови. Поединок был признан лучшим боем десятилетия в супертяжелом весе. Льюис отказался от матча-реванша и завершил свою боксерскую карьеру.

В 2017 году ситуация повторилась, только герои поменялись: в роли Льюиса выступил Владимир Кличко, в роли Виталия – Энтони Джошуа.

Кличко-доминатор

Мне посчастливилось увидеть своими глазами практически всю чемпионскую эру Кличко. Возможно, я был единственным украинским журналистом, который работал на всех боях Владимира с 2007-го по 2017 годы. Впечатление о них бы разделил на два отрезка. Первый – с 2007-го по 2014-й год. Чемпион безраздельно доминирует в ринге. Доминирует настолько, что даже немного не интересно.

За семь лет только два памятных бои. Первый – в июле 2011 года с британцем Дэвидом Хэем. У Хэя – последний чемпионский пояс в супертяжелом весе, которого на тот момент братьям Кличко не хватает. Переговоры о поединке идут два с половиной года.

И вот на футбольной арене в Гамбурге в присутствии 45 тысяч зрителей в дождливую погоду Дэвид дает конкурентоспособный бой Владимиру, но закономерно проигрывает по очкам.

Второй бой запомнился больше из-за своего политического окраса. 5 октября 2013 года в Москве в спорткомплексе “Олимпийский” Владимир устраивает показательную общественную порку Александру Поветкину. Россиянин четыре раза оказывается на канвасе ринга. Украинец его просто деклассирует – выигрывает бой с рекордным для чемпионских поединков в супертяжелом весе счетом. Все трое судей поставили 119: 104 (по правилам профессионального бокса, выигранный раунд оценивается в 10:9, если при этом он отправляет оппонента в нокдаун – счет 10:8). Российская сторона тогда выкупили права на бой на торгах за 23 миллиона долларов, что вызвало изумление всего боксерского мира , ведь они предложили цену значительно выше рыночной. В итоге убытки от проведения боя московской стороны составили более 10 миллионов долларов.

Накануне поединка я написал в российское спортивное издание Советский Спорт взгляд с Украины – колонку под названием “Умом Россию не понять”. В материале безуспешно пытался отследить логическую цепочку российских организаторов, которые заплатили огромный гонорар Владимира Кличко за то, чтобы он приехал в Москву и деклассировал их “Русского Витязя”. Эта статья не осталась незамеченной – в день боя меня неожиданно лишили уже подтвержденной пишущей журналисткой аккредитации на боксерский вечер (пришлось идти на ивент по билету).

С 2014 года уже начинается следующий отрезок в карьере Владимира.

Украинец готовится разменять пятый десяток, и этот фактор с каждым боем становится все более очевидным. 15 ноября 2014 года Кличко в Гамбурге жестко нокаутирует болгарина Кубрата Пулева, который во время боя неожиданно бесстрашно суется вперед. А уже в следующем поединке 25 апреля 2015 года в Нью-Йорке украинец не может повторить этот славный маневр в противостоянии с американцем Брайантом Дженінгса. Благодаря своему опыту и габаритам Владимир уверенно выиграет бой, но эксперты отмечают, что скорость у Владимира начала падать.

28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе Кличко отдает все свои чемпионские титулы британцу Тайсону Фьюри. В контракте на бой прописано пункт о матч-реванше в случае поражения чемпиона. Но матча-реванша состояться не суждено. В допинг-пробе Тайсона Фьюри обнаружен кокаин, затем британец признает, что проходит лечение от наркозависимости и в данный момент не думает о боксе. Его лишают всех чемпионских титулов, Фьюри вешает перчатки на гвоздь. Вернее, как оказывается позже, делает значительный перерыв в своей профессиональной боксерской карьере. За это Владимир в 2016 году не выходит в ринг. Свой последний эпический бой он проводит 29 апреля 2017 года.

Что дальше

Еще в зените своей боксерской карьеры, Владимир пытается параллельно реализовать себя на ниве бизнеса. В Гамбурге вместе со старшим братом открывает компанию KMG (Кличко Менеджмент Групп), которая занимается организацией его боев в Европе. В Лос-Анджелесе – промоутерскую компанию K2, которая курирует организацию боев в США.

Владимир становится сам себе промоутером, и уже его собственная компания занималась монетизацией бренда Кличко. Много лет украинец активно рекламирует преимущественно немецкие бренды – и эти рекламные контракты приносят ему миллионы евро. Также Кличко является идеологом уникального киевского дизайн-отеля 11 Mirrors.

С 2016 года Владимир читает курс лекций в элитном университете Санкт-Галлена (Швейцария). Название курса – “Управление вызовами”. На конкретных примерах из своего опыта украинец рассказывает, как преодолеть трудности и достичь успеха.

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7 июня 2017 года в Гамбурге Владимир презентовал свой новый бренд Klitschko, суббренды и компании партнеров. Сейчас у Кличко-бизнесмена масса амбициозных планов. В начале 2020 года украинец запустил собственный бренд WYLLIT, линейка продуктов здорового питания уже начала продаваться в Германии.

Эпоха Кличко в боксе завершилась. От нее остались яркие воспоминания. А еще – музей Кличко, который был открыт в Киеве на территории НСК Олимпийский 1 июня 2014 года и где можно бесплатно посетить экскурсии и посмотреть уникальное мультимедийное шоу “История одной мечты”.

Топ-5 самых памятных боев Владимира Кличко

1. Энтони Джошуа (Великобритания) – Владимир Кличко

29 апреля 2017 года. Лондон, стадион Уэмбли

Результат: поражение Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде.

2. Владимир Кличко – Александр Поветкин (Россия)

5 октября 2013 года. Москва, спорткомплекс Олимпийский.

Результат: победа Владимира Кличко по очкам с рекордным счетом для чемпионских боя в супертяжелом весе (все трое судей поставили 119: 104).

3. Владимир Кличко – Дэвид Хэй (Великобритания)

2 июля 2011 года. Гамбург, Imtech-Arena.

Результат: победа Владимира Кличко по очкам. Украинец завоевал чемпионский пояс WBA и объединил все чемпионские пояса по самым престижным мировым боксерским версиям под одной семейной крышей Кличко.

4. Владимир Кличко – Леймон Брюстер (США)

10 апреля 2004 года. Лас-Вегас.

Результат: поражение Владимира техническим нокаутом в 5 раунде. Самое скандальное фиаско в карьере Кличко. Команда Владимира высказывала версию, что украинца был отравлен (во время боя у него произошел сбой в физических кондициях). ФБР начало расследование, но дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств. В 2007 году Владимир взял у Леймона убедительный реванш.

5. Владимир Кличко – Корри Сандерс (ЮАР)

8 марта 2003 года. Ганновер (Германия).

Результат боя: поражение Владимира нокаутом во 2 раунде. 24 апреля 2004 года Виталий Кличко провел показательную “месть за брата”, нокаутировав Сандерса в 8 раунде.

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Максим Розенко, Чемпион