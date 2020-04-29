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Уайт: Мотивированный Чисора победит Усика

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Диллиан Уайт прокомментировал бой Усик – Чисора

#Вайт, #Чисора, #Усик

Источник – sport.ua.

Дерек Чисора имеет шансы победить в бою против Александра Усика.

Об этом рассказал британский боксер Диллиан Уайт.

“Если Дерек Чисора мотивирован и выходит драться, то он опасен для любого. Кроме того, что Дерек сильный физически, так ему еще неважно – выиграет он, проиграет или будет ничья. У него 10 поражений, но парень в дальнейшем в топах дивизиона.

Я верю, что мотивированный Чисора нокаутирует Усика. Я говорю это, основываясь на своих двух боях с Дереком. При этом, перед вторым поединком мы весили одинаково”, – рассказал Вайт.

Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.

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Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика

 

Источник: champion.com.ua
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