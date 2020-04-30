Американский чемпион отказывает Тайсона от возвращения на ринг

Тайсону не стоит возвращаться на ринг
#Форман, #Тайсон
Источник – Vring.
Выдающемуся боксеру Майку Тайсону не стоит возвращаться, ведь больше нечего доказывать на ринге.
Об этом заявил легендарный боксер Джордж Форман.
“Он и так сделал для бокса много реально крупных дел. Ему нечего больше доказывать. Он и так боец из Международного зала боксерской славы. Он и так был невероятным панчером”, – сказал Форман.
53-летний Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.
Ранее, Тайсон сообщил о готовности вернуться на ринг.
Напомним, Форман отказывает Кличко возвращаться на ринг.
Источник: champion.com.ua