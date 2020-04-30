Братья Кличко вошли в ТОП-10 боксеров-супертяжеловесов за 50 лет

Али возглавил исторический рейтинг лучших

#Кличко

Источник – iSport.ua.

Легендарные украинские братья Кличко попали в десятку лучших в супертяжелом дивизионе за последние 50 лет.

Об этом сообщает CBS Sports.

Виталий и Владимир Кличко заняли соответственно 10-е и 8-е места в рейтинге.

Возглавил список знаменитый американский супертяжеловес Мухаммед Али. В десятке оказался и один боксер, который продолжает выступать, – на девятой позиции разместился британский чемпион WBC Тайсон Фьюри.

ТОП-10:

1. Мухаммед Али (США)

2. Ларри Холмс (США)

3. Джордж Форман (США)

4. Джо Фрейзер (США)

5. Леннокс Льюис (Великобритания)

6. Эвандер Холифилд (США)

7. Майк Тайсон (США)

8 . Владимир Кличко (Украина)

9. Тайсон Фьюри (Великобритания)

10. Виталий Кличко (Украина).

Ранее Кличко предлагал Маскаеву 3 миллиона долларов.