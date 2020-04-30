Братья Кличко вошли в ТОП-10 боксеров-супертяжеловесов за 50 лет

Али возглавил исторический рейтинг лучших
#Кличко
Источник – iSport.ua.
Легендарные украинские братья Кличко попали в десятку лучших в супертяжелом дивизионе за последние 50 лет.
Об этом сообщает CBS Sports.
Виталий и Владимир Кличко заняли соответственно 10-е и 8-е места в рейтинге.
Возглавил список знаменитый американский супертяжеловес Мухаммед Али. В десятке оказался и один боксер, который продолжает выступать, – на девятой позиции разместился британский чемпион WBC Тайсон Фьюри.
ТОП-10:
1. Мухаммед Али (США)
2. Ларри Холмс (США)
3. Джордж Форман (США)
4. Джо Фрейзер (США)
5. Леннокс Льюис (Великобритания)
6. Эвандер Холифилд (США)
7. Майк Тайсон (США)
8 . Владимир Кличко (Украина)
9. Тайсон Фьюри (Великобритания)
10. Виталий Кличко (Украина).
Ранее Кличко предлагал Маскаеву 3 миллиона долларов.