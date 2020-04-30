Гарсия: Мой путь в боксе продлится еще 3-5 лет

Боксер поделился мыслями о завершении карьеры

#Гарсия

Источник – Boxing News 24.

Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) продолжает свои выступления на профессиональном ринге за вынужденный простой.

Об этом заявил сам боксер.

“Начиная свою карьеру, я уже обдумывал, что где-то до 30 лет уйду в отставку. Если бы у меня не было долгого перерыва, моя карьера была бы завершена в прошлые пару лет. Но теперь все изменилось, мне 32, и я чувствую, что достиг пика. Так что, в скором времени уходить не буду, думаю, что мой путь продлится еще 3-5 лет, при условии, что буду здоров и сохраню хорошую форму. Хочу оставить большое наследие, чтобы меня помнили среди крупнейших”, – отметил Гарсия.