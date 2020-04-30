Катмен Кличко: Владимиру не хватило одного удара, чтобы добить Джошуа

Джейкоб Дюран прокомментировал бой Кличко – Джошуа

#Кличко, #Джошуа

Источник – isport.ua.

Владимиру Кличко в бою против Энтони Джошуа не хватило одного удара, чтобы добить британца.

Об этом рассказал катмен Джейкоб Дюран, который работал в углу украинца во время его поединка с Энтони Джошуа,

“Владимир и Виталий говорили на родном языке, поэтому я их не понимал. Я бы хотел, чтобы мы перемотали время назад и снова это сделали. Если бы у Владимира было на пять процентов больше энергии, он бы завершил бой. Джошуа был на расстоянии одного пропущенного удара от нокаута”, – сказал Дюран.

Напомним, братья Кличко вошли в ТОП-10 боксеров-супертяжеловесов за 50 лет.