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Бокс

Катмен Кличко: Владимиру не хватило одного удара, чтобы добить Джошуа

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Джейкоб Дюран прокомментировал бой Кличко – Джошуа

#Кличко, #Джошуа

Источник – isport.ua.

Владимиру Кличко в бою против Энтони Джошуа не хватило одного удара, чтобы добить британца.

Об этом рассказал катмен Джейкоб Дюран, который работал в углу украинца во время его поединка с Энтони Джошуа,

“Владимир и Виталий говорили на родном языке, поэтому я их не понимал. Я бы хотел, чтобы мы перемотали время назад и снова это сделали.

Если бы у Владимира было на пять процентов больше энергии, он бы завершил бой. Джошуа был на расстоянии одного пропущенного удара от нокаута”, – сказал Дюран.

Напомним, братья Кличко вошли в ТОП-10 боксеров-супертяжеловесов за 50 лет.

Источник: champion.com.ua
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