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Малиновский покинул К2 Promotions

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Станислав Григорук прокомментировал перспективы Олега Малиновского

#Малиновский, #К2 Promotions

Источник – xsport.ua.

Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (25-0, 7 КО) покинул промоутерскую компанию К2 Promotions.

Об этом рассказал его тренер Станислав Григорук.

“Мы сейчас ведем переговоры, у нас есть наработки по поводу будущего в карьере. Правда, в связи с коронавирусов все остановилось. Поэтому, в принципе, все хорошо. Когда уже будет конкретика, то мы все осветим.

Мы благодарны компании К2, все хорошо, у нас нет никаких проблем. Олег встречался с Александром Красюком, поговорил с ним, все хорошо.

У нас нет никаких недоразумений, мы благодарны этой компании, но мы считаем, что нужно идти вперед, ведь 2 боя в год – маловато.

Олегу уже 32 года, и сидеть в Украине, это не выход. Нужно выезжать, нужно биться и пробовать свои силы”, – сказал Григорук.

Напомним, Черкашин указал, что K2 Promotions не инвестируют в молодежь.

Источник: champion.com.ua
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