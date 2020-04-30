Малиновский покинул К2 Promotions

Станислав Григорук прокомментировал перспективы Олега Малиновского
#Малиновский, #К2 Promotions
Источник – xsport.ua.
Украинский боксер полулегкого веса Олег Малиновский (25-0, 7 КО) покинул промоутерскую компанию К2 Promotions.
Об этом рассказал его тренер Станислав Григорук.
“Мы сейчас ведем переговоры, у нас есть наработки по поводу будущего в карьере. Правда, в связи с коронавирусов все остановилось. Поэтому, в принципе, все хорошо. Когда уже будет конкретика, то мы все осветим.
Мы благодарны компании К2, все хорошо, у нас нет никаких проблем. Олег встречался с Александром Красюком, поговорил с ним, все хорошо.
У нас нет никаких недоразумений, мы благодарны этой компании, но мы считаем, что нужно идти вперед, ведь 2 боя в год – маловато.
Олегу уже 32 года, и сидеть в Украине, это не выход. Нужно выезжать, нужно биться и пробовать свои силы”, – сказал Григорук.
Напомним, Черкашин указал, что K2 Promotions не инвестируют в молодежь.