Тайсон: В бою с Фьюри нужно действовать агрессивно

Габариты и стиль – не главное для достижения победы
#Фьюри, #Тайсон
Источник – Ring Magazine.
Против действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри нужно проводить агрессивно бой.
Об этом заявил ексчемпіон мира Майк Тайсон.
“Против соперника с габаритами Фьюри нужно действовать агрессивно, двигать головой и быть неуловимым. Когда боксируешь с таким большим оппонентом, ты становишься легкой мишенью.
Нужно атаковать, использовать углы и избегать удобной для него дистанции. Тебе нужно работать вблизи, и нельзя оставаться на дистанции, которая позволит более крупному боксеру легко освободиться.
Много кто не понимает, что габариты и стиль – это не самое важное в ринге. До победы боксера приводит его боевой дух. Чемпионами становятся благодаря решительности, воли к победе и желанию”, – отметил Тайсон.
Ранее, Тайсон сообщил о готовности вернуться на ринг.