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Тайсон: В бою с Фьюри нужно действовать агрессивно

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Габариты и стиль – не главное для достижения победы

#Фьюри, #Тайсон

Источник – Ring Magazine.

Против действующего чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри нужно проводить агрессивно бой.

Об этом заявил ексчемпіон мира Майк Тайсон.

“Против соперника с габаритами Фьюри нужно действовать агрессивно, двигать головой и быть неуловимым. Когда боксируешь с таким большим оппонентом, ты становишься легкой мишенью.

Нужно атаковать, использовать углы и избегать удобной для него дистанции. Тебе нужно работать вблизи, и нельзя оставаться на дистанции, которая позволит более крупному боксеру легко освободиться.

Много кто не понимает, что габариты и стиль – это не самое важное в ринге. До победы боксера приводит его боевой дух. Чемпионами становятся благодаря решительности, воли к победе и желанию”, – отметил Тайсон.

Ранее, Тайсон сообщил о готовности вернуться на ринг.

Источник: champion.com.ua
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