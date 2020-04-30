Тайсон: Всегда пытался сделать так, чтобы не оставаться в одиночестве

Для американца это была низшая точка в жизни

#Тайсон

Источник – The Sun.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон однажды в гостиничном номере избил семерых проституток.

Об этом заявил сам легендарный американец.

“Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда пытался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy. Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал бить их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С того времени – никакого кокаина”, – отметил Тайсон.