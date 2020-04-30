Уайлдер устроил чистку в своей команде перед третьим боем с Фьюри

Боксер избавляется от всех змиев своего газона

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – Daily Mail.

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) перед третьим боем против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) решил кардинальным образом перестроить свою команду.

Об этом заявил сам американец.

“Я избавляются от всех змиев своего газона. Есть время вырвать сорняки и посмотреть, к чему это приведет. Вокруг тебя может быть много прекрасных людей, но ты не можешь контролировать ревность, зависть, некоторые просто хотят пропиариться. Все хотят того, что ты имеешь, но не каждый готов жертвовать собой в той же степени, что и ты. Мне пришлось отсеять некоторых людей. Бокс – грязный вид спорта, здесь всегда нужно быть осторожным с окружающими. Когда все вернется на круги своя, у нас будет отличная команда. На примете есть два человека, которых я хочу пригласить”, – отметил Уайлдер.

Раньше, Пол Малиньяджи отмечал, что Уайлдеру никогда не удастся побить Фьюри.