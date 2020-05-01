Бой Усик – Чисора может состояться без болельщиков

Промоутер отметил, что у организаторов боксерских ивентов может не быть других вариантов

#Гірн

Источник – Boxing Scen.

Известный британский промоутер Эдди Гірн готов проводить большие вечера бокса за закрытыми дверями.

Об этом заявил сам промоутер.

“Многие мне говорят, что я не могу проводить крупные бои без зрителей на стадионе. Я же стараюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько больших поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов. Давайте уже начинать”, – отметил Гірн.