Бой Усик – Чисора может состояться без болельщиков

Промоутер отметил, что у организаторов боксерских ивентов может не быть других вариантов
#Гірн
Источник – Boxing Scen.
Известный британский промоутер Эдди Гірн готов проводить большие вечера бокса за закрытыми дверями.
Об этом заявил сам промоутер.
“Многие мне говорят, что я не могу проводить крупные бои без зрителей на стадионе. Я же стараюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько больших поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов. Давайте уже начинать”, – отметил Гірн.
Промоутер Эдди Гірн на лето наметил бои Александр Усик – Дерек Чисора, Энтони Джошуа – Кубрат Пулев и Диллиан Уайт – Александр Поветкин.
Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.
Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.