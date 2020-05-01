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Бокс

Бой Усик – Чисора может состояться без болельщиков

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Промоутер отметил, что у организаторов боксерских ивентов может не быть других вариантов

#Гірн

Источник – Boxing Scen.

Известный британский промоутер Эдди Гірн готов проводить большие вечера бокса за закрытыми дверями.

Об этом заявил сам промоутер.

“Многие мне говорят, что я не могу проводить крупные бои без зрителей на стадионе. Я же стараюсь избавиться от этого предубеждения. Нужно организовать несколько больших поединков за закрытыми дверями. Знаете, если мы будем ждать слишком долго, у нас просто не будет других вариантов. Давайте уже начинать”, – отметил Гірн.

Промоутер Эдди Гірн на лето наметил бои Александр Усик – Дерек Чисора, Энтони Джошуа – Кубрат Пулев и Диллиан Уайт – Александр Поветкин.

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Ранее, Вайт назвал слабое место Джошуа.

Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua
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