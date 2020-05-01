Бывший тренер Тайсона не верит в победу Ломаченко над Лопесом

Украинец еще не оказывался под настоящим прессингом

#Фенеч, #Зеленский, #Ломаченко

Источник – vringe.com.

Украинский боксер Василий Ломаченко сделал удивительные вещи в любителях, но как профессионал – он не очень.

Об этом заявил бывший тренер Тайсона Джефф Фенеч.

“Теофімо Лопес не только панчер. Я думаю, он более профессиональный боксер, чем Ломаченко. Все говорят о “танце” Ломаченко, о том, как он “танцует” в ринге. Я знаю, он сделал удивительные вещи в любителях, но как профессионал – он не очень. Это же профессиональный бой. Есть несколько бойцов, которые могут проучить его. В профи он еще не дрался ни с кем, кто бы прессинговал его. Когда он подерется с такими ребятами, мы сможем о чем-то говорить. Я не верю, что Ломаченко выиграет бой с Лопесом”, – отметил Фенеч.

Ранее, Портер отмечал, что Ломаченко победит Лопеса.

Напомним, Гарсия отмечал, что Ломаченко без шансов проиграл бы Кастильо.