Кэмпбелл хочет реванша с Ломаченко

Первый бой завершился победой Ломаченко

#Ломаченко, #Кэмпбелл

Источник – nv.иа.

Британский боксер Люк Кэмпбелл заявил о желании провести повторный бой с чемпионом WBC, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко, которому он ранее проиграл по очкам.

Об этом рассказал сам боксер.

“Вероятно, я единственный боксер на планете, который говорит, что хочет боя с Ломаченко. Другие стараются даже не упоминать его имя. Я знаю, что во втором бою смогу сделать больше”, — сказал Кэмпбел.

31 августа 2019 года Кэмпбелл проиграл Ломаченко единогласным решением судей в поединке за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко.