Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко

Иван Редкач не верит в успех Василия Ломаченко

#Редкач, #Ломаченко, #Лопес

Источник – Чемпион.

Украинский полусредневес Иван Редкач готов поставить деньги на победу Теофімо Лопеса в бою с Василием Ломаченко.

Об этом рассказал сам украинский боксер

Редкач написал комментарий под цитатой Александра Усика: “Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчивый”.

“Поставлю все деньги на Лопеса”, – написал Редкач.

Напомним, Редкач обвинил тренера Усика в том, что он имеет российское гражданство.