Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко

Иван Редкач не верит в успех Василия Ломаченко
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Источник – Чемпион.
Украинский полусредневес Иван Редкач готов поставить деньги на победу Теофімо Лопеса в бою с Василием Ломаченко.
Об этом рассказал сам украинский боксер
Редкач написал комментарий под цитатой Александра Усика: “Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчивый”.
“Поставлю все деньги на Лопеса”, – написал Редкач.
Напомним, Редкач обвинил тренера Усика в том, что он имеет российское гражданство.
Источник: champion.com.ua