Пятница, 1 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксРедкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко
Бокс

Редкач готов поставить все деньги на соперника Ломаченко

AdminНет комментариев
Добавлено

Иван Редкач не верит в успех Василия Ломаченко

#Редкач, #Ломаченко, #Лопес

Источник – Чемпион.

Украинский полусредневес Иван Редкач готов поставить деньги на победу Теофімо Лопеса в бою с Василием Ломаченко.

Об этом рассказал сам украинский боксер

Редкач написал комментарий под цитатой Александра Усика: “Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчивый”.

“Поставлю все деньги на Лопеса”, – написал Редкач.

Редкач готовий поставити всі гроші на суперника Ломаченка

Напомним, Редкач обвинил тренера Усика в том, что он имеет российское гражданство.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Малиновский покинул К2 Promotions

Некоторые команды НБА выступают за отмену сезона-2019/20

Джошуа не планирует драться с Усиком – промоутер

Американский чемпион отказывает Тайсона от возвращения на ринг

Тайсон: В бою с Фьюри нужно действовать агрессивно

Закрыть