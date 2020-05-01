Уайт: Руис просто сказал, что я – никто и это легкий бой

Боксер желал встретиться с Руисом

#Вайт, #Руис

Источник – BoxingScene.

Супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) возмущен тем, что Энди Руис-младший (33-2, 22 КО) отказался от боя с ним.

Об этом заявил сам британец.

“Сначала Гірн предложил Руису за бой 4 миллиона долларов, но бюджет был 5 миллионов, как я понял. Просто начиная переговоры, вы входите через черные двери, а не через парадную. Это бизнес.

Руис сказал, что у него была слегка лишний вес, но у меня было больше 8 лишних килограммов в последнем бою – мы были в равных условиях. Он показал плохой бой с Джошуа, но получая предложение подраться за ту же сумму, что и в первом бою, Руис просто сказал, что я – никто и это легкий бой. Ну же, возьмись за эту легкую работу!

Все эти ребята говорят много про меня, но они никогда не скажут, что я – трус или слабый соперник. Они не могут этого делать”, – сказал Уайт.