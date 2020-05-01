Усик: У нас много информации, которую мы можем получить, но не всегда человек этого хочет

Боксер считает, что для нынешнего поколения важнее слава и деньги

#Усик

Источник – Чемпион.

Мир меняется и меньше людям интересно полететь в космос, а легче записать какое-то видео, которое посмотрит большое количество людей.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

“Здесь можно смотреть на это с двух сторон. С одной стороны – мир меняется и меньше людям интересно полететь в космос, а легче записать какое-то видео, которое посмотрит большое количество людей. Итак, человек заработает много денег или он станет более публичным человеком. С другой стороны – люди меньше показывают и скрывают, но мне кажется, что все равно многие делают экспериментов с атомом и со всем остальным. Потому что каждая крупная страна хочет иметь какое-то крутое оборудование или какую-то крутую оружие, чтобы быть номером один в мире. Все равно идет гонка… У нас много информации, которую мы можем получить, но не всегда человек этого хочет”, – отметил Усик.