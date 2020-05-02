Арум заявил о возможной быструю организацию боя Джошуа – Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться благодаря коронавирус

#Джошуа, #Арум

Источник – Sky Sports.

Коронавирус может помочь в организации боя чемпиона мира в супертяжелом вес по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Об этом заявил руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“С зрителями или без них мы не можем организовать третий бой Фьюри с Уайлдером, так как Тайсон не может вернуться в США из-за запрета на поездки из Великобритании. Уайлдер также не может попасть в Англию. Возможно ли через это организовать бой Фьюри с Джошуа? Все возможно.

Сейчас мы работаем с тем, что никто не имеет подобного опыта. Мне 88 лет, но я никогда не работал в подобных условиях. Но все возможно. Мы должны садиться и обсуждать, как мы будем двигаться дальше.

Все в Великобритании хотят видеть бой двух британских чемпионов Фьюри и Джошуа. Когда это может произойти? Я не знаю.

Я также являюсь промоутером Кубрата Пулева, и на следующей неделе мы говорим с Эдди Хирный о том, как это сделать бой Джошуа против Пулева”, – отметил Арум.