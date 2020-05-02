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Бокс

Бывший чемпион мира приговорен к трем годам тюремного заключения

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Штурма обвинили в уклонении от уплаты налогов и причинения вреда здоровью

#Штурм

Источник – xsport.ua.

41-летний немецкий боксер, ексчемпіон мира в двух весовых категориях Феликс Штурм был приговорен судом Кельна до трех лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает allboxing.ru.

Итоговая сумма налога составила свыше одного миллиона евро.

Также спортсмена обвинили в нарушении антидопингового законодательства и связанной с этим попыткой причинения вреда здоровью своего соперника, россиянина Федора Чудинова в поединке, который состоялся 20 апреля 2016 года.

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Штурм будет содержаться в тюрьме открытого типа или тюрьмы низкого уровня безопасности, которую заключенным разрешено оставлять днем для занятия своей профессиональной деятельностью.

Отметим, что для уплаты налогов и штрафов Штурм планирует вернуться на профессиональный ринг и провести поединок против другого ексчемпіона мира из Германии Артура Абрахама.

Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.

Источник: champion.com.ua
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