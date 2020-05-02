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Бокс

Джошуа: Я обязан переступить через Пулева

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Энтони Джошу прокомментировал бой с Кубратом Пулевым

#Джошуа, #Пулев

Источник – xsport.иа.

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBО, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) настроен уничтожить Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) во время боя.

Об этом рассказал сам боксер.

“Это звучит так, будто я недооценивают Пулева, но я должен смотреть ему за спину, потому что я собираюсь пройти сквозь него. Такой у меня настрой. Я обязан через него переступить. Если говорить о пулевой, – он не на моем уровне. Я хочу драться с парнями, которые наверху. Я не беспокоюсь о тех, кто меня окружает. Я пройду через них всех. Именно такой настрой должен у нас быть, как у бойцов”, – рассказал Джошуа.

Напомним, Джошуа не планирует драться с Усиком – промоутер.

Источник: champion.com.ua
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