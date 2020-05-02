Гвоздик: Далакян самый недооцененный украинский чемпион

Александр Гвоздик прокомментировал карьеру Артема Далакяна

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Источник – Pro Boxing RU.

Непобедимый чемпион мира по версии WBА Артем Далакян (20-0, 14 КО) заслуживает больше внимания в Украине.

Об этом рассказал ексчемпіон мира Александр Гвоздик (17-1, 14 КО).

“Самым недооцененным из 12 украинских чемпионов мира считаю Артема Далакяна. Вот он в профессионалах уже чемпион мира, но о нем информации не то что мало, я ее вообще не вижу. Он, на секундочку, чемпион мира по версии WBO, очень престижной.

Возможно, этому есть объяснение, ведь их промоутерская компания предпочитает идти тихо, медленно и незаметно, то есть боксируют с обязательными претендентами и не делают большого промоушена.

Но все-таки, я считаю, что Артем заслуживает больше внимания в Украине, ведь он чемпион мира плюс он очень хороший боксер – у него интересный, неординарный стиль. Нужно отдать ему должное”, – рассказал Гвоздик.