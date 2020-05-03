Башир: Чувствую себя украинцем

Американец рассказал о своем отношении к Украине

#Башир

Источник – LuckyPunchNet.

Выдающийся американский тренер Джеймс Али Башир, который сейчас входит в тренерский штаб украинца Владислава Сиренко, любит Украину и местных боксеров.

Об этом заявил сам американец.

“Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Не могу дождаться, когда снова прилечу сюда после того, как карантин пройдет. Поэтому можете меня ждать. Я чувствую себя украинцем, я, наверное, действительно им является”, – заявил Башир.

Напомним, в свое время Али Башир был тренером известных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика.

Ранее, Валуев объяснил, почему прекратил общаться с Кличко.