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Башир: Чувствую себя украинцем

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Американец рассказал о своем отношении к Украине

#Башир

Источник – LuckyPunchNet.

Выдающийся американский тренер Джеймс Али Башир, который сейчас входит в тренерский штаб украинца Владислава Сиренко, любит Украину и местных боксеров.

Об этом заявил сам американец.

“Я люблю Украину, люблю местных боксеров. Не могу дождаться, когда снова прилечу сюда после того, как карантин пройдет. Поэтому можете меня ждать. Я чувствую себя украинцем, я, наверное, действительно им является”, – заявил Башир.

Напомним, в свое время Али Башир был тренером известных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика.

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Источник: champion.com.ua
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