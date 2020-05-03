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Гвоздик планирует выиграть титул WBO

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Александр Гвоздик прокомментировал свои будущие бои

#Гвоздик, #бокс

Источник – Pro Boxing RU.

Бывший обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал свои планы на бои после окончания карантина.

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Мне сейчас лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым”, – рассказал Гвоздик.

Напомним, Бетербиев решил сменить гражданство.

Источник: champion.com.ua
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