Гвоздик планирует выиграть титул WBO

Александр Гвоздик прокомментировал свои будущие бои
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Источник – Pro Boxing RU.
Бывший обладатель пояса WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвал свои планы на бои после окончания карантина.
Об этом рассказал сам украинский боксер.
“Мне сейчас лучше было бы двигаться по линии WBO, потому что там сейчас и чемпиона нет и титул вакантный. Сейчас хорошие шансы там зацепиться, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым”, – рассказал Гвоздик.
Напомним, Бетербиев решил сменить гражданство.
Источник: champion.com.ua