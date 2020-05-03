Гвоздик рассказал, кто из украинских боксеров вскоре может стать чемпионом мира

Александр смог назвать имя только одного бойца

#Хижняк, #Гвоздик

Источник – iSport.ua.

Украинец Александр Хижняк будет иметь хорошие перспективы в профессиональном боксе.

Об этом заявил бывший чемпион WBC Александр Гвоздик.

“Кто из украинцев может завоевать титул? Первый, кто сразу приходит на ум, – это Александр Хижняк. Сейчас он выступает в любителях. Я не знаю, планирует ли он переход в профи после Олимпиады в Токио. Но в любом случае, Хижняк – интересный боксер, лидер сборной.

У кого еще есть шансы? Если честно, не знаю. Я не особо слежу за украинским боксом. Но вот первым приходит на ум Хижняк. Думаю, что у него все получится после перехода в профи”, – сказал Гвоздик.