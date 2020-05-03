Много читает и учится. Валуев похвалил Усика

Источник – Чемпион.

Николаю Валуеву нравятся ответы на провокационные вопросы Александра Усика.

Об этом рассказал сам бывшие российский боксер, а ныне депутат Государственной думы РФ от Единой России.

“Прежде всего, мне нравится, каким образом Усик избегает неприятных вопросов, но при этом четко определяя свое отношение к заданной теме.

Я бы охарактеризовал его ответы, как те, которые не несут оскорбительного характера. Если это околополитические вопросы, спортивные, неважно какие – Усик умеет очень четко найти правильные слова для определения ситуации, которую ему предлагают обсудить.

Я не очень люблю, когда спортсмены “зависают” на какую-то заданную тему. Это может случиться с каждым, но с Усиком этого не происходит. Он умеет сохранять свой статус-кво во всех смыслах. И это правильно.

Это выдает в нем человека, который не все свои 100% времени проводит в спортивном зале, а также интересуется, читает много, учится”, – сказал Валуев.