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Бокс

Тренер Усика представлял Крым на чемпионате России

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#Редкач, #Усик

Источник – Чемпион.

Менеджер и тренер Александра Усика Сергей Лапин в 2016 году выступил на чемпионате России по боксу в весовой категории 81 кг, представляя Крым.

Об этом написал известный украинский боксер Иван Редкач.

“Знакомьтесь – это тренер Саши Усика. Тот самый психолог, менеджер, личный тренер. Принимает участие на чемпионате России, а затем показывает украинский паспорт. Поступок марионетки из серии и нашим, и вашим. Без паспорта Российской Федерации не допускают к чемпионату России по боксу. проиграл в первом бою и приехал на чемпионат Украины”, – написал Редкач в Facebook.

Видео выступления Лапина на чемпионате России смотреть с 2.53.25

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Источник: champion.com.ua
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