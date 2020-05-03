Воскресенье, 3 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксВалуев оценил перспективы Усика в хэвивейте
Бокс

Валуев оценил перспективы Усика в хэвивейте

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Николай Валуев

Известный российский боксер Николай Валуев положительно относиться к переходе украинского боксера Александра Усика в супертяжелый вес.

Несмотря на то, что многие скептически относятся к переходу украинца в элиту боксерского мира, Валуев считает что в Усика все есть для того, чтобы закрепиться в хэвивейте.

Мы можем много примеров вспомнить ребят, кто был ещё меньше. Тот же Рой Джонс приходил в супертяжи, бил чемпионов и уходил обратно в полутяжи. И у Усика тоже фантастическая скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, у него свой стиль, но потрясающее чувство дистанции и работа на ногах есть у обоих. Единственное, чего Александру может не хватить в тяжёлом дивизионе — это тяжести плюхи, как говорится. Которая генетически принадлежит тем, кто родился для супертяжёлой весовой категории. Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуоз, но этого всего может не хватить с теми топовыми боксёрами, с которыми ему предстоит встретиться. Просто потому, что они тяжёлые.

Напомним, следующий свой поединок Александр Усик должен был провести против Дерека Чисоры в мае, но из-за карантина поединок перенесли.

загрузка...
Тэги: Александр УсикДерек ЧисораНиколай Валуев
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Гвоздик планирует выиграть титул WBO

Фьюри назвал условие боя с Джошуа

Гвоздик: Далакян самый недооцененный украинский чемпион

Фьюри готов боксировать до 40 лет

Фьюри: Считаю себя лучшим боксером всех времен

Закрыть