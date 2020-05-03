Валуев оценил перспективы Усика в хэвивейте

Известный российский боксер Николай Валуев положительно относиться к переходе украинского боксера Александра Усика в супертяжелый вес.

Несмотря на то, что многие скептически относятся к переходу украинца в элиту боксерского мира, Валуев считает что в Усика все есть для того, чтобы закрепиться в хэвивейте.

Мы можем много примеров вспомнить ребят, кто был ещё меньше. Тот же Рой Джонс приходил в супертяжи, бил чемпионов и уходил обратно в полутяжи. И у Усика тоже фантастическая скорость. Я бы не сравнивал его с Роем Джонсом, у него свой стиль, но потрясающее чувство дистанции и работа на ногах есть у обоих. Единственное, чего Александру может не хватить в тяжёлом дивизионе — это тяжести плюхи, как говорится. Которая генетически принадлежит тем, кто родился для супертяжёлой весовой категории. Усик абсолютно точно может нокаутировать, он быстр, он виртуоз, но этого всего может не хватить с теми топовыми боксёрами, с которыми ему предстоит встретиться. Просто потому, что они тяжёлые.

Напомним, следующий свой поединок Александр Усик должен был провести против Дерека Чисоры в мае, но из-за карантина поединок перенесли.