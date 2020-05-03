Усик: Я попал в лапы славы в 19 лет, я же типа звезда

Боксер рассказал, что был склонен к звездной болезни

#Усик

Источник – Чемпион.

Ранние успехи в боксерской карьере супертяжеловесу Александру Усику дали почувствовать себя настоящей звездой.

Об этом заявил сам боксер.

“Я попал в лапы славы, это случилось в 19 лет. Я стал призером чемпионата Европы среди взрослых. Вау, я стал мастером международного класса, у меня повысилась зарплата, дали премию даже. Естественно, я думал, что очень крутой. Помню, даже поссорились с женой и даже типа разошлись.

Я же типа звезда. Как Мак-Грегор. Но я пришел к своему духовному наставнику. Что происходит со мной? И вот как-то с его помощью мы обошли это.

Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал на чемпионат Европы и вообще ушел в другую категорию”, – рассказал Усик.