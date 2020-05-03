Усик: Я попал в лапы славы в 19 лет, я же типа звезда

Боксер рассказал, что был склонен к звездной болезни
#Усик
Источник – Чемпион.
Ранние успехи в боксерской карьере супертяжеловесу Александру Усику дали почувствовать себя настоящей звездой.
Об этом заявил сам боксер.
“Я попал в лапы славы, это случилось в 19 лет. Я стал призером чемпионата Европы среди взрослых. Вау, я стал мастером международного класса, у меня повысилась зарплата, дали премию даже. Естественно, я думал, что очень крутой. Помню, даже поссорились с женой и даже типа разошлись.
Я же типа звезда. Как Мак-Грегор. Но я пришел к своему духовному наставнику. Что происходит со мной? И вот как-то с его помощью мы обошли это.
Я проиграл следующий чемпионат Украины, не поехал на чемпионат Европы и вообще ушел в другую категорию”, – рассказал Усик.
Напомним, Белью назвал боксеров, которые побьют Усика.