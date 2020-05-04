Арум надеется возобновить бои с июня

Боб Арум прокомментировал возобновление боксерских поединков после карантина

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Источник – sportarena.com.

Первые боксерские поединки без зрителей могут состояться в начале июня.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Есть уверенность, что как только мы утвердим протоколы, мы сможем снова проводить бои без зрителей. Я надеюсь, что это получится сделать в начале июня. Мы будем следить за здоровьем всех боксеров, их углов, чиновников и всего персонала. Верю, что в течение мая они примут предложение.

У каждого вида спорта есть свои проблемы, но их можно решить. Мне все равно, сколько боев мы будем проводить в месяц, я намерен это сделать в безопасных условиях для боксеров и их семей, чтобы никто не заразился и не умер”, – рассказал Арум.