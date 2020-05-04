Арум высказался о нежелании Лопеса боксировать с Ломаченко без зрителей

Арум прокомментировал слова Лопеса

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Источник – SecondsOut.

В Теофімо Лопеса нет выбора боксировать против Василия Ломаченко с болельщиками или без.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

“У меня состоялся разговор с Лопесом по этому поводу. Он очень хороший парень, сильный боксер. Я сказал ему, что у него нет выбора драться с болельщиками или без. Ситуация сейчас крайне непростая. В Теофімо нет такого выбора, нужно действовать согласно обстоятельствам.

Выбор заключается только в том, хочет ли он боксировать или нет. Лопес все понял, это заметно по его последующим интервью. Он знает, что может возникнуть необходимость проводить поединок без зрителей”, – рассказал Арум.