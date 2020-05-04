Де Ла Хойя: Тайсон может нокаутировать любого современного супертяжа

Американцу стоит принять участие не только в выставочных боях

#Де Ла Хойя, #Тайсон

Источник – The Sun.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя поддерживает желание легендарного боксера Майка Тайсона провести пару показательных боев.

Об этом заявил промоутер.

“Я уверен, что если Майк Тайсон подготовится к 12-раундового поединка, он прямо сейчас сможет нокаутировать любого супертяжеловеса”, – отметил Де Ла Хойя.

Напомним, что 53-летний Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За профессиональную боксерскую карьеру Майк провел 58 боев, одержав 50 побед и шесть раз потерпев поражение.

Ранее, американский чемпион отказывает Тайсона от возвращения на ринг.