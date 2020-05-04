Гвоздик: Усик должен разобрать Чисору

Александр Гвоздик прокомментировал бой Усик – Чисора

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Источник – Pro Boxing RU.

Британский боксер Дерек Чисора является самым правильным соперником для Александра Усика.

Об этом рассказал бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

“Вот кто-то говорит: Ой, куда на Чисору. Это же такой сильный боец. Лучше провести бой с кем-то слабее. Дай кого-то слабее, они скажут: Это никуда не годится. Мешки, а не соперники. Мне кажется, что Чисора – это настоящий природный супертяж. Он не топовый спортсмен, но крепкий середняк.

Я думаю, что это самый правильный соперник для Усика сейчас. Это однозначно более сильный соперник, чем был до этого, но все равно далеко не уровень Усика. Думаю, что Саша должен разбираться с ним без каких-либо проблем”, – рассказал Гвоздик.