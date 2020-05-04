Пулев готов отказаться от боя с Джошуа

Болгарин может предоставить шанс Фьюри

#Пулев, #Джошуа

Источник – xsport.ua.

Претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрат Пулев не исключает возможности того, что откажется от боя с Энтони Джошуа в пользу объединительного поединка против британца Тайсона Фьюри.

Об этом заявил болгарин.

“Я готов к бою с Джошуа, так что не знаю. Никто не знает. Я хочу этого поединка.

Если кто-то придет ко мне, расскажет и предложит мне что-то, может быть я откажусь. Не знаю, но я хочу этого боя. Я готов и верю, что этот бой состоится в этом году. Я долго ждал Энтони Джошуа. Я давно претендую на этот поединок, но я открыт к разговору, без проблем. Но я хочу этого боя и точка. Я готов драться где угодно.

Джошуа заявил, что хочет драться в Лондоне? Ок, нет проблем”, – отметил Пулев.