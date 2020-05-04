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Бокс

Редкач требует выгнать из команды Усика тренера-россиянина

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Иван Редкач прокомментировал присутствие в команде Александра Усика тренера и менеджера Сергея Лапина

#Усик #Редкач, #Лапин

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Иван Редкач призвал промоутера Александра Красюка выгнать из команды Александра Усика тренера и менеджера Сергея Лапина.

Об этом боксер рассказал в Facebook.

“Доброе утро, Саша! Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика, он как марионетка – и нашим, и вашим, где надо – украинец, где нужно – россиянин, при этом тянет прикол и обзывает “тупым” самого Виталия Владимировича Кличко – легенды мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева. Прими меры, чтобы покинул территорию страны этот психолог-тренер”, – написал Редкач.

Напомним, тренер Усика представлял Крым на чемпионате России.

Источник: champion.com.ua
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