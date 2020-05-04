Тайсон: Раньше я поддавался профессионального гипноза

Боксера учили не жалеть своих соперников

#Тайсон

Источник – championat.com.

Легенда мирового бокса Майк Тайсон с детства подвергался гипнозу для психологического воздействия и воспитания жестокости к соперникам.

Об этом заявил сам бывший боксер.

“Раньше я поддавался профессионального гипноза по два-три раза в день. Перед спаррингами, тренировками, боями. Моя цель была одна – уничтожить соперника. Мой тренер не хотел, чтобы я был чувствительным. Он хотел, чтобы я ничего не чувствовал. Он постоянно говорил, что чувства ничего не значат, что они только отвлекают меня. Ты расслаблен, полностью сосредотачивается на темноте и пустоте. Меня гипнотизировали с 12 лет. Я же просто был сосредоточен на ярости, на том, что я – злая тварь”, – отметил Тайсон.