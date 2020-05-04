Усик: Вам вернется та гадость, которую вы бросаете в мир

Украинец подумал о карме

#Усик

Источник – Чемпион.

Деньги, машины, часы, поездки, еще что-то крутое – это побочный эффект от того, что вы работаете и двигаетесь к своей цели.

Об этом заявил боксер Александр Усик.

“Меня мотивирует то, что я делаю. Мотивирует даже то, что меня останавливает маленький мальчик на улице и говорит: Я хочу быть похожим на вас.

Сначала он хочет быть похожим на меня потому, что я спортсмен и завоевал какие-то регалии. Для большинства мальчишек – это пояс, возможности, машина, заработок и все остальное. Деньги, машины, часы, поездки, еще что-то крутое – это побочный эффект от того, что вы работаете и двигаетесь к своей цели. Но если идти к цели по головам, то мы не дойдем.

Я, как верующий человек, очень часто обращаюсь к Всевышнему, но есть люди, которые абсолютно ни во что не верят. Просто верьте в мир, потому что он очень добрый и красочный. Вам обязательно вернется та гадость, которую вы бросаете в мир. Это закон кармы”, – рассказал Усик.