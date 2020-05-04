Звезда Игры Престолов засобирался в ринг?

Известнейший исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон, который завоевал мировую популярность благодаря съемках в Играх Престолов, где сыграл роль Григора «Горы» Клигана, не исключает своего появления на ринге.

На днях Хафтор Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге (с использованием лямок), подняв вес 501 килограмм, благодаря чему стал абсолютным рекордсменом, побив достижение своего главного противника Эдди Холла.

Более того, отобрав у него звание рекордсмена, Хафтор Бьёрнссон намерен сойтись с ним в ринге, бросив тому вызов. Эдди Холл не стал отмалчиваться и заявил о готовности выйти на поединок против Бьёрнссона.

Напомним, ранее Хафтор Бьёрнссон был спарринг партнером Конора Макгрегора.