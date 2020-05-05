Шатерникова прогнозирует изменения в боксе

Алина Шатерникова прокомментировала восстановления поединков в боксе

#Шатерникова, #Бокс

Источник – Чемпион.

Пандемия коронавирус и карантин повлияют на бокс.

Об этом рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в Facebook.

“Каким бы большим оптимистом я не была, но мир после пандемии изменится, а это значит, что и в профессиональном боксе произойдут изменения. Что я имею в виду, делая такой прогноз? Гонорарный фонд боксеров в целом в мире будет существенно снижен (и для звезд, и для проспектов, и для оппонентов), да и количество боксерских ивентов, как в Европе, так и в мире будет в разы меньше.

Могу предположить, что как следствие — конкуренция в боксе станет жестче. Ведь каждый будет стремиться не попасть на скамью запасных. И часть промоутеров, которые были больше как меценаты, они покинут этот рынок, учитывая общий экономический кризис. Выживут только те, которые прочно стоят на ногах, хотя и им придется несладко. Например, британский промоутер Эдди Гірн загорелся идеей проведения ивентов в отеле, где будет такой себе мини-лагерь со всеми участниками вечера бокса, кроме зрителей конечно. Что-то напоминает импровизированную локацию для обсервации. И делать в таких условиях телевизионный боксерский контент со всеми современными штуками для этого”, – рассказала Шатерникова.