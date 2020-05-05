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Бокс

Спенс: Хочу бой с Пакьяо, он – денежная корова

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Эррол отметил, что Портеру придется подождать

#Спенс, #Пакьяо

Источник – Boxing Scene.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс желает провести бой с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Об этом заявил сам боксер.

“Я знаю, что со мной хочет встретиться Шон Портер. Но, увы, ему придется подождать. Почему? Сейчас у меня есть рыбка и покрупнее. Есть такие ребята, как Мэнни Пакьяо, с которым я хочу боксировать. Он – настоящая денежная корова . Поэтому я точно хочу получить бой с Пакьяо”, – отметил Спенс.

Американец объединил титулы в сентябре 2019 года, победив раздельным решением судей Шона Портера.

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Ранее, Пакьяо рассказал, когда вернется в ринг.

Напомним, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.

Источник: champion.com.ua
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