Спенс: Хочу бой с Пакьяо, он – денежная корова

Эррол отметил, что Портеру придется подождать

#Спенс, #Пакьяо

Источник – Boxing Scene.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс желает провести бой с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Об этом заявил сам боксер.

“Я знаю, что со мной хочет встретиться Шон Портер. Но, увы, ему придется подождать. Почему? Сейчас у меня есть рыбка и покрупнее. Есть такие ребята, как Мэнни Пакьяо, с которым я хочу боксировать. Он – настоящая денежная корова . Поэтому я точно хочу получить бой с Пакьяо”, – отметил Спенс.