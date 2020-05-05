Спенс: Хочу бой с Пакьяо, он – денежная корова

Эррол отметил, что Портеру придется подождать
#Спенс, #Пакьяо
Источник – Boxing Scene.
Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс желает провести бой с именитым филиппинцем Мэнни Пакьяо.
Об этом заявил сам боксер.
“Я знаю, что со мной хочет встретиться Шон Портер. Но, увы, ему придется подождать. Почему? Сейчас у меня есть рыбка и покрупнее. Есть такие ребята, как Мэнни Пакьяо, с которым я хочу боксировать. Он – настоящая денежная корова . Поэтому я точно хочу получить бой с Пакьяо”, – отметил Спенс.
Американец объединил титулы в сентябре 2019 года, победив раздельным решением судей Шона Портера.
Ранее, Пакьяо рассказал, когда вернется в ринг.
Напомним, Пакьяо стал автором невероятного рекорда.
Источник: champion.com.ua