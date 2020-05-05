Уайт: Джошуа бегает от меня, его оправдание является полным дерьмом

Диллиан разъяренный, что ему не дали возможности провести реванш
#Вайт, #Джошуа
Источник – BoxingScene.
Обладатель титула временного чемпиона WBC в хевівейті Диллиан Уайт снова желает провести второй поединок с обладателем поясов WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
Об этом заявил Диллиан.
“Эти оправдания – полное дерьмо. Мне хочется заполучить этот бой уже который год, команда Энтони об этом знает. Ему дали немедленный реванш с Руисом, однако мне он такого шанса не предоставил.
Именно за это я хочу стать полноценным чемпионом WBC. В таком случае у него не получится избегать боя против меня, обманывая людей глупыми оправданиями”, – отметил Уайт.
Напомним, что в 2015 году Джошуа избил Уайта, одержав победу техническим нокаутом. Это единственное поражение Диллиан в карьере.
Ранее Арум заявил о возможной быструю организацию боя Джошуа – Фьюри.