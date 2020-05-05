Уайт: Джошуа бегает от меня, его оправдание является полным дерьмом

Диллиан разъяренный, что ему не дали возможности провести реванш

#Вайт, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Обладатель титула временного чемпиона WBC в хевівейті Диллиан Уайт снова желает провести второй поединок с обладателем поясов WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Об этом заявил Диллиан.

“Эти оправдания – полное дерьмо. Мне хочется заполучить этот бой уже который год, команда Энтони об этом знает. Ему дали немедленный реванш с Руисом, однако мне он такого шанса не предоставил.

Именно за это я хочу стать полноценным чемпионом WBC. В таком случае у него не получится избегать боя против меня, обманывая людей глупыми оправданиями”, – отметил Уайт.