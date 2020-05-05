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Бокс

Уайт: Джошуа бегает от меня, его оправдание является полным дерьмом

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Диллиан разъяренный, что ему не дали возможности провести реванш

#Вайт, #Джошуа

Источник – BoxingScene.

Обладатель титула временного чемпиона WBC в хевівейті Диллиан Уайт снова желает провести второй поединок с обладателем поясов WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

Об этом заявил Диллиан.

“Эти оправдания – полное дерьмо. Мне хочется заполучить этот бой уже который год, команда Энтони об этом знает. Ему дали немедленный реванш с Руисом, однако мне он такого шанса не предоставил.

Именно за это я хочу стать полноценным чемпионом WBC. В таком случае у него не получится избегать боя против меня, обманывая людей глупыми оправданиями”, – отметил Уайт.

Напомним, что в 2015 году Джошуа избил Уайта, одержав победу техническим нокаутом. Это единственное поражение Диллиан в карьере.

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Источник: champion.com.ua
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