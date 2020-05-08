Мак-Грегор принял вызов легендарного чемпиона

Конор Мак-Грегор может вернуться в бокс

#Де Ла Хойя, #Мак-Грегор

Источник – isport.иа.

Ексчемпіон UFС ирландец Конор Мак-Грегор снова может оказаться на боксерском ринге в поединке против главы промоутерской организации Golden Boy Promotions легендарного боксера Оскара Де Ла Хойи.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Де Ла Хойя недавно заявил, что ему понадобилось бы не больше двух раундов, чтобы расправиться с Конором.

Мак-Грегор не заставил себя долго ждать с ответом.

“Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя”, – написал Мак-Грегор.

Ранее сообщалось, что возвращение Мак-Грегора зависит от турнира UFC 249.