Деревянченко: Осенью возможен бой с Альваресом

Сергей Деревянченко прокомментировал возможный бой с Саулем Альваресом

#Деревянченко, #Альварес

Источник – xsport.иа.

Команда украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) может получить бой с чемпионом WBA и обладателем франчайзингового пояса WBC Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО).

Об этом рассказал сам украинский боксер.

“Головкин сказал, что не будет сразу драться с Канело, а осенью проведет защиту против Шереметы. В это время твоя команда может организовать бой с Альваресом? Я думаю что это возможно. Моя команда может организовать этот бой. И мои фанаты, и фанаты Канело будут счастливы увидеть этот поединок”, – отметил Деревянченко.