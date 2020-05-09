Дэвис: Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде

Джервонта Дэвис прокомментировал бой с Василием Ломаченко

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Источник – tribuna.com.

Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) досрочно победит чемпиона WBC WBA WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

“Я побью Ломаченко в девятом или десятом раунде. В боксе не так много людей, которые могут стоять лицом к лицу со мной, особенно в легком весе.

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Я не вижу того, кто бы мог остановить меня. Я действительно могу драться, у меня есть навыки. Многие боксеры не используют свой мозг, они пользуются только ногами, чтобы идти”, – сказал Джервонта Дэвис.