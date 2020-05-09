Котельник: Сомневаюсь, что Усик и Ломаченко сменят гражданство, но симпатия к России у них очевидна

Ексбоксер отреагировал на участие Усика и Ломаченко в российском фильме

#Котельники, #Усик #Ломаченко

Источник – Meta-ratings.com.ua.

Перед боями боксер Александр Усик везде использует украинскую символику, но почти никогда не обращался к своим болельщикам украинском языке.

Об этом заявил бывший чемпион мира Андрей Котельник.

“Бог им судья. Но мне кажется, пока идет война, с участием в таких фильмах или высказывания на тему братского народа им можно было бы подождать, или не говорить об этом публично. Выглядит немного странно. Они перед боями везде используют украинскую символику. Усик делал селедку, одевал вышиванку, но при этом говорит про “кашу из одной миски” с российскими друзьями и почти никогда не обращался к своим болельщикам украинском языке. Усик с Ломаченко и ранее говорили про братские народы, только сейчас там на Донбассе убивали украинцев. Дадут российское гражданство Усику и Ломаченко? Не думаю, что для России это проблема. Они его дают всем, кто помогает в пропаганде – Жерару Депардье, Рой Джонсу. Таких примеров много. Конечно, сомневаюсь, что они поедут в Россию, но симпатия и взгляды в их сторону у этих боксеров есть”, – отметил Котельник.

Ранее, Кремлєв заявил, что Россия готова предоставить Василию Ломаченко и Александру Усику свое гражданство.

Напомним, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.