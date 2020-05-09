Тайсон: Я уважаю Ломаченко – он настоящий зверь

Легенда бокса оценил заслуги украинца в ринге

#Тайсон #Ломаченко

Источник – Hotboxin.

Украинский боксер Василий Ломаченко вместе с Фьюри, Уайлдером, Руисом, Дэвисом принадлежит к списку достойных боксеров.

Об этом заявил легендарный Майк Тайсон.

“Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А еще Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко – он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует.

Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксеров”, – сказал Тайсон.