Тайсон: Я уважаю Ломаченко – он настоящий зверь

Легенда бокса оценил заслуги украинца в ринге
#Тайсон #Ломаченко
Источник – Hotboxin.
Украинский боксер Василий Ломаченко вместе с Фьюри, Уайлдером, Руисом, Дэвисом принадлежит к списку достойных боксеров.
Об этом заявил легендарный Майк Тайсон.
“Я уважаю Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, всех этих ребят. А еще Энди Руиса. Еще я уважаю Ломаченко – он настоящий зверь и мастер. Он словно танцует.
Я бы также выделил Джервонту Дэвиса. Сейчас есть много достойных боксеров”, – сказал Тайсон.
Ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.
Напомним, Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.
Источник: champion.com.ua