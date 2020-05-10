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Бокс

Холифилд назвал предпочтительного соперника для своего возвращения

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Легендарный боксер о возобновлении карьеры

#Холифилд, #Буу

Источник – tmz.com.

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд, который объявил о своем возвращении в бокс, готов подраться с 52-летним бывшим боксером Риддиком Боу.

Об этом заявил сам легендарный боксер.

“Все переговоры ведет мой менеджер. Что касается меня, то лично я бы попросил о поединке только с одним человеком – Риддиком Боу. А вот Майк Тайсон – мой друг”, – сказал Холифилд.

Холифилд и Боу провели три поединка. Счет в серии – 2:1 в пользу Боу.

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Ранее, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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