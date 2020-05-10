Холифилд назвал предпочтительного соперника для своего возвращения

Легендарный боксер о возобновлении карьеры
#Холифилд, #Буу
Источник – tmz.com.
57-летний американский боксер Эвандер Холифилд, который объявил о своем возвращении в бокс, готов подраться с 52-летним бывшим боксером Риддиком Боу.
Об этом заявил сам легендарный боксер.
“Все переговоры ведет мой менеджер. Что касается меня, то лично я бы попросил о поединке только с одним человеком – Риддиком Боу. А вот Майк Тайсон – мой друг”, – сказал Холифилд.
Холифилд и Боу провели три поединка. Счет в серии – 2:1 в пользу Боу.
Ранее, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua