Холифилд назвал предпочтительного соперника для своего возвращения

Легендарный боксер о возобновлении карьеры

#Холифилд, #Буу

Источник – tmz.com.

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд, который объявил о своем возвращении в бокс, готов подраться с 52-летним бывшим боксером Риддиком Боу.

Об этом заявил сам легендарный боксер.

“Все переговоры ведет мой менеджер. Что касается меня, то лично я бы попросил о поединке только с одним человеком – Риддиком Боу. А вот Майк Тайсон – мой друг”, – сказал Холифилд.

Холифилд и Боу провели три поединка. Счет в серии – 2:1 в пользу Боу.

Ранее, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.