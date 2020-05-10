Редкач: Слова Усика о Крыме божий – как минимум лицемерие

Боксер рассказал о пафосную веру Усика и Ломаченко

#Редкач, #Усик

Источник – meta-ratings.com.ua.

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды.

Об этом заявил боксер Иван Редкач.

“Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда мы были в любителях, мы с ними много спарринговали. С Сашей и Васей мы вместе ездили на чемпионат мира в 2007 году в Чикаго. Я, признаюсь, сильно тогда болел и переживал за Василия, кричал так в его поддержку, что сорвал горло. Он тогда выиграл, но ему победу не отдали, ее присудили российскому боксеру Альберту Селимову.

Что касается их веры … Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос: Чей Крым? – Крым божий, это как минимум лицемерие.

Вообще, я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, много украинских звезд шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем. Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, ибо придется “красиво” уходить из Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести.

С точки зрения боксера, я бы не хотел, что бы их бои были бойкотировать. Только лишь потому, что я знаю цену и победы, и поражения. Время покажет”, – отметил Редкач.