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Тайсон: Боги войны разбудили меня

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Источник – Чемпион.

Легендарный Майк Тайсон настроен решительно относительно своего возвращения и снова чувствует себя несокрушимым боксером.

Об этом сказал сам боксер.

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“Сейчас я чувствую, что меня не остановить. Боги войны разбудили меня. Они разожгли мое эго, и я снова хочу отправиться на войну.

Только представьте: если я выйти в ринг и буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Именно это и является главной целью “, – цитирует Майка Тайсона boxingnews24.

Видимо, Тайсон пожертвует свои гонорары на благотворительность. Ранее сообщалось, что Майк Тайсон получил первые предложения на бой.

Источник: champion.com.ua
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