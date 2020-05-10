Тайсон: Боги войны разбудили меня

Источник – Чемпион.
Легендарный Майк Тайсон настроен решительно относительно своего возвращения и снова чувствует себя несокрушимым боксером.
Об этом сказал сам боксер.
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“Сейчас я чувствую, что меня не остановить. Боги войны разбудили меня. Они разожгли мое эго, и я снова хочу отправиться на войну.
Только представьте: если я выйти в ринг и буду драться, то смогу помочь всем тем людям и животным, о которых мы говорили. Именно это и является главной целью “, – цитирует Майка Тайсона boxingnews24.
Видимо, Тайсон пожертвует свои гонорары на благотворительность. Ранее сообщалось, что Майк Тайсон получил первые предложения на бой.
Источник: champion.com.ua